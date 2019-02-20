Александр Шестун попросил главу СКР возбудить уголовное дело против генпрокурора Юрия Чайки
Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, арестованный по обвинению в превышении должностных полномочий, написал заявление на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина с требованием возбудить дело против генпрокурора Юрия Чайки
Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, арестованный по обвинению в превышении должностных полномочий, написал заявление на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина с требованием возбудить дело против генпрокурора Юрия Чайки. Шестун также просит на время расследования отстранить г-на Чайку от занимаемой должности.
Александр Шестун считает Юрия Чайку причастным к коррупционным преступлениям и обвиняет его в воспрепятствовании расследованию в 2011 году дела об организации сети подпольных казино с участием должностных лиц прокуратуры и МВД. В заявлении бывшего чиновника говорится, что Чайка не подписал обвинения своим подчиненным и тем самым воспрепятствовал осуществлению правосудия и производству предварительного расследования. Действия генпрокурора подпадают под статьи 294 и 285 УК РФ, сообщается на странице Шестуна в соцсети Facebook.
Экс-глава Серпуховского района отметил, что в 2011 году был единственным заявителем по делу о коррупционной деятельности сотрудников прокуратуры, а Юрий Чайка считает его «личным врагом семьи», поскольку он мешал мусорному бизнесу сына генпрокурора Игоря Чайки.