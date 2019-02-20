Россиян за появление в пьяном виде в общественных местах будут направлять на принудительные работы
Депутаты Самарской губернской думы внесли на рассмотрение федерального парламента инициативу о введении наказания в виде общественных работ за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения
Депутаты Самарской губернской думы внесли на рассмотрение федерального парламента инициативу о введении наказания в виде общественных работ за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Самарские депутаты предлагают назначать пьяницам 50 часов общественно-полезных работ, которыми они будут заниматься в свободное от работы время.
Согласно статье 20.21 КоАП РФ, за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 500 до 1,5 тысяч рублей или административный арест на 15 суток.
Самарские депутаты считают такое наказание недостаточным. Кроме того, многим алкоголикам нечем платить штраф. В этой связи, считают региональные парламентарии, нарушающих общественный порядок пьяниц нужно отправлять на общественно-полезные работы.
Эксперты в свою очередь предупредили об опасности чрезмерно широкой правоприменительной практики данной инициативы. По их мнению, на общественно-полезные работы могут принудительно направить даже тех, кто выпил, но не нарушал порядка, сообщает «Российская газета».