Еда солдату не товарищ
В Ульяновском суворовском училище десятки курсантов отравились некачественными продуктами – но Минобороны всеми силами пытается скрыть масштабы ЧП
Что творится за элитным фасадом
Сейчас уже не секрет, что курсанты заразились эхинококкозом. Как сообщало «Радио Свобода» после контактов с родителями мальчишек, заболевших 52 человека. Военное ведомство настаивает на цифре 26.
Вспышка заражения эхинококкозом (паразитарное заболевание, вызываемое личинками ленточного червя эхинококка) выявлена среди воспитанников Ульяновского СВУ в конце января при плановой флюорографии. У них в печени, легких, селезенке были обнаружены так называемые паразитарные кисты (опухолевидные новообразования, которые провоцируют личинки эхинококка). Яйца паразита попадают в организм с зараженной пищей, водой или при контакте с некоторыми видами животных.
Но несмотря на то, что с момента выявления «заразы» прошла уже не одна неделя, официального заключения об источнике заражения до сих пор нет. Или его тщательно скрывают.
Мама одного из курсантов говорит, что им еще «повезло» – у ее сына выявили четыре кисты. У других ребят их находили десятками. Но самое страшное, по словам женщины, что никто ничего толком не говорит и не объясняет. Другое дело, что карьере сына, мечтавшего стать военным, пришел конец. Тех, кто заболел, не примет ни один военный вуз – ребятам строго противопоказаны серьезные физические нагрузки.
Но если кто-то из курсантов приехал из Москвы или других больших городов – им устроиться куда-то еще будет относительно несложно. А как быть пацанам из сельской глубинки – возвращаться в свою «дыру», где перспектив «ноль»? Ведь «суворовка» для деревенских ребят чуть ли не единственный шанс выбиться в люди.
Мама другого курсанта вспоминает, что сын постоянно жаловался родителям на условия пребывания в училище. Мол, черви в еде попадались, волосы и даже гвозди. Постельное белье грязное и с дырками. Ботинки, которые разваливались прямо на ходу.
Женщина говорит – не особо верили в такие рассказы. Все-таки элитное училище – что не может быть такого, сочиняет парень. Выходит, зря не верили. Юношу забрали домой и, он теперь каждый день говорит родителям «спасибо» за то, что он больше там не учится.
Училище, конечно, объект режимный – не всякого сюда пустят. Но после многочисленных жалоб приехал сюда с проверкой родительский комитет. Правда, об этом визите командование учебного заведения знало заранее – поэтому и еда была вполне себе съедобной, и скатерти чистые на столе, и полы помытые…
Кстати, находили «заразу» не только у тех суворовцев, кто сейчас обучается в училище – но и тех, кто уже выпустился. Мама курсанта Димы рассказала, что после «суворовки» он, всегда мечтавший стать командиром, поступил в Рязанское высшее военное командное училище. Но за два дня до присяги ушел оттуда: у него темнело в глазах, чувствовал себя плохо во время кроссов.
Приехав домой, парень прошел обследование – рентген обнаружил затемнение в легких, сделали КТ – сказали, что это доброкачественная опухоль. На операции опухоль не нашли, зато обнаружили кисту на диафрагме. Потом он заболел пневмонией. А потом его родители узнали о вспышке эхинококка в училище – снова побежали к врачам, сделали дополнительные исследования, оказалось, что это эхинококкоз. Кстати, все лечение семья оплачивает сама.
Они уже написали заявления в прокуратуру, Минобороны и Минздрав, чтобы им предоставили бесплатное лечение, поскольку заразился Дмитрий в суворовском училище, но отвечать им пока никто не торопится.
По словам мам курсантов, всем родителям военные предложили подписать добровольное согласие на профилактическое лечение детей. Только согласились не все. Есть вероятность, что препарат, который заставят пить ребят, очень сильный и имеет массу побочных эффектов.
До этого никто и нигде не сталкивался со столь масштабной эпидемией эхинококкоза. Поэтому и военные никаких прогнозов не дают абсолютно. Да и медики разводят руками – утвержденных протоколов диагностики и лечения нет и никогда не было.
Тем не менее, военное ведомство настроено на профилактику – а тем, кто не согласится, предложено всю ответственность и расходы на лечение взять на себя. Причем, пить сильнодействующий препарат, негативно действующий, к примеру, на печень, военные хотят заставить всех курсантов – и заболевших и здоровых.
Регион кормят фальсификатом?
Ленточные черви, к которым относится эхинококк, по словам специалистов, это очень серьезные паразиты, который могут «убить» любой орган – хотя чаще всего страдают головной мозг, легкие и печень.
52-летняя Наталья, которая более тридцати лет заражена эхинококкозом, называет свою жизнь сплошной мукой. Она перенесла множество операций по удалению кисты, каждый раз после них проходила химиотерапию – а спустя какое-то время киста вырастала снова.
От этой же болезни умерли ее родители – и женщина признается, что ей искренне жаль тех мальчишек-суворовцев, которых болезнь обрекла на такую жизнь. Наталья считает, что эхинококк – это фактически паразитарная форма рака, избавиться от которой невозможно, а ребят в училище, скорее всего, накормили зараженным мясом, купленным по дешевке.
В общем, большое число заболевших в одном месте дает все основания полагать, что заразились суворовцы одновременно при приеме пищи в столовой. Но Минобороны отвергает пищевую версию заражения.
А вместо этого «сапоги» выдумывают одну удивительную версию за другой. К примеру, начальник главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин заявил, что ребята пострадали от контакта с инфицированными собаками.
А еще суворовцы якобы могли наесться немытых ягод во время учений, а еще они жевали насвай, сделанный из табака и извести с добавлением куриного помета. Вот он-то, по предположению военных, и мог быть заражен яйцами эхинококка.
Родители суворовцев с негодованием отвергают такие версии. Их мнение по-прежнему однозначно – некачественная еда. Одни разрешили поставить зараженный товар, другие его приняли, третьи не проверили так, как это полагается делать.
Лидер движения «Новая Россия»
Россельхознадзор, комментируя ЧП в «суворовке», заявил, что пищевая безопасность – это вообще большая проблема в Ульяновской области. И у надзорного ведомства претензий к ветеринарному агентству «вагон и тележка».
В Россельхознадзоре пояснили, что лаборатории Агентства не раз уличались в выдаче документов на продукцию, которая не соответствовала требованиям законодательства. Счет партиям, которые при исследовании оказались фальсифицированными, но принятыми Агентством, идет на десятки.
Ведомство даже обращалось за поддержкой к губернатору области Сергею Морозову, чтобы тот обязал региональный департамент ветеринарии усилить контроль за производимой и ввозимой в область продукцией. Но случай в училище показал, что областные чиновники остались глухи к проблеме.
Откуда «дровишки»?
Если встал вопрос – кто проверяет еду, понятно, что интересны и те – кто еду в область возит. В суворовское училище до середины декабря прошлого года питание поставляла компания «Торговый дом СПП», один из двух монополистов в сфере социального питания.
Известно, что фирма обслуживает бюджетные учреждения всей правобережной части Ульяновска – школы, детсады и больницы. В период предполагаемого заражения питание в СВУ поставляла именно эта фирма.
Не сразу, но в компании заявили, что их мясо якобы проходит специальную термическую обработку – и паразиты в таких условиях просто не выживают. К тому же, по уверению представителей фирмы, перед раздачей еды пробу снимает специальная комиссия.
Сама по себе компания входит в группу компаний DARS, ее владелец – крупный бизнесмен Дмитрий Рябов, как говорят, весьма приближенный к губернатору области Сергею Морозову. Это о многом может говорить, если вспоминать меланхоличность областных властей к проблеме некачественных продуктов в то время, когда Россельхознадзор уже бил во все колокола.
В регионе на условиях анонимности некоторые чиновники от медицины и образования говорят, что жалоб от директоров школ и детсадов на качество продуктов от «ТД СПП» всегда было много – особенно из-за обилия консервированной продукции.
Раньше школьное питание осуществлял комбинат питания «Симбирский школьник», и у них, как здесь до сих пор еще помнят, было вкусно, разнообразно и недорого, но потом приближенный к губернатору «СПП» банально выдавил его с этого рынка.
После случая в «суворовке» многие родители выражают обеспокоенность, что питание в школы поставляет та же фирма, что предположительно могла отравить курсантов. Все громче раздаются голоса, призывающие отказаться от услуг «ТД СПП».
Однако, от аффилированной со структурами первого лица региона компании отказаться в реальности не так-то просто. Лишь самые смелые директора школ, как говорят, разворачивали их грузовики обратно, если обнаруживали подозрительные продукты.
Вообще, позиция правительства области более чем любопытна. Губернатор Морозов на одном из совещаний назвал массовое отравление курсантов в СВУ всего лишь «неприятным случаем». А официальный сайт правительства региона за несколько недель, когда развивалась ситуация с отравлением, и когда десятки СМИ уже вовсю расписывали эту шокирующую историю, не отметился ни единым сообщением на эту тему.
В новостной ленте сайта можно было найти что угодно – о днях Ульяновской области в Совфеде и высокой оценке достижений региона из уст Валентины Матвиенко, можно было узнать о ее личной благодарности губернатору Морозову «за эффективное управление регионом» – но только не информацию об отравлении.
Пока родители ульяновских суворовцев не находят себе места, опасаясь за здоровье детей, региональная власть выставляет на свой сайт очередную более «важную» новость: «В Совете Федерации РФ поддержали инициативу Ульяновской области о проведении первого Всероссийского фестиваля северной ходьбы».
Еда начинает и выигрывает
Случаи отравлений в армии не так уж редки – другое дело, что лишь малая их толика становится достоянием гласности. На поставках плохой еды повязаны порой все – и поставщики, и военные, и местные власти. И когда случается ЧП, никому не хочется отвечать – поэтому происшествие, или, по крайней мере, его масштабы, всеми силами скрывается. Если уж массовому отравлению ульяновских суворовцев на самом высоком региональном уровне придали статус «неприятного случая», что говорить о ЧП помельче.
Кстати, некачественные продукты однажды стали причиной трагедии на территории той же Ульяновской области в 2013 году. В одной из воинских частей солдаты-срочники отравились… хлебом. Не мясом или молоком – именно хлебом. Несколько ребят остались инвалидами, один человек скончался.
Мать погибшего в мирное время солдата Федора Ванина рассказывала, что ее сын служил под Ульяновском, в воинской части №58661-85 – глухое место, где разгружали и утилизировали снаряды.
За несколько дней до смерти Федор сумел дозвониться до матери, сказав, что весь взвод, 27 человек, отравился в столовой – но чем, никто не говорит. Врачи молчат, анализы не показывают, что за лекарства дают – не понятно. Часть отравившихся в тяжелом состоянии – даже сами не могут встать с койки.
Мать парня на перекладных, чуть ли не через полстраны, трое суток добиралась до части. Но на территорию ее не пустили, никто из офицеров к взволнованной матери не вышел и ничего не объяснил. А на следующий день женщина узнала, что сын умер в медсанчасти как раз в то время, когда мать пыталась штурмовать КПП.
Причем, как потом выяснится, то, что парень мертв, обнаружилось лишь спустя много часов – утром. А потом полдня ответственные лица думали, как правильно написать по поводу причины смерти.
К тому времени к части подтянулись и другие родители – и стало известно, что солдаты отравились обычным хлебом. Родителям под большим секретом сказали, что муку для хлеба привезли из некой компании «Сахо», у которой тут все схвачено.
Говорили, что в 2012 году выиграло это самое «Сахо» в Ульяновской области конкурс на поставку муки военным. А зерно для производства муки якобы привозили с производственного участка Сосновый Бор – где, вроде как проводили эксперименты с какими-то химудобрениями из Сахо-Химия (Доктор Фармер).
«Муку взяли серую, страшную, лежалую, зимой все слиплось и солдатики откалывали ее для пекарни ломами. А потом этот хлеб мальчишки ели! Военные покупали у «Сахо» хлеб по дешевке, невзирая на его опасность. А потом солдаты травятся! Армия она такая, никому до солдат дела нет», – признавалась убитая горем мать.
Женщина обращалась в военную прокуратуру – там ей ничем не помогли, сославшись на завал других (видимо, более важных) дел. Пытался посодействовать ей редактор инзинской газеты «Вперед» Дмитрий Лукьянов, давший материал на эту тему. Но дальше, журналистское расследование встало – редактор по секрету признался женщине, что некие инстанции посоветовали ему не раздувать из «мухи слона». Якобы у военных здесь серьезные позиции – и ходу истории из-за какого-то хлеба никто все равно не даст. То, что солдат нередко кормят некачественной «второсортицей», это тоже ни для кого не секрет. Только кто считал молодых и до этого здоровых ребят, которые возвращались из армии с язвой, гастритом или изжогой?
Иногда надзорные ведомства проводят рейды и выявляют бракованные партии. Так это было на Курилах в 2013-м, когда после проверки военной прокуратуры и Россельхознадзора на пищевом складе в воинской части на острове Кунашир обнаружили и изъяли несколько десятков тонн предназначенной для питания военнослужащих недоброкачественной пищевой продукции, часть которой была заражена насекомыми и представляла реальную опасность для жизни и здоровья.
Ту воинскую часть обслуживала ныне почившая в бозе оскандалившаяся где только можно «Славянка», ставшая средством обогащения для многих чинов и средством для выживания простых солдат с Кунашира, которые, говорят, даже от еды отказывались после того, как находили в ней опарышей.
В том же 2013-м в двух войсковых частях и военном госпитале Приморья специалисты Россельхознадзора и Военной прокуратуры изъяли десять тонн опасных морепродуктов и мяса.
Удивительное дело – экспертиза нашла вину производителя мяса, но компания из Новосибирской области, якобы производившая ту продукцию, заявила, что ее… не выпускала. Выходит, кто-то просто использовал наклейки производителя для легализации неизвестно где и кем произведенного товара?
Но даже в этом случае продукция перед тем, как попасть в солдатскую столовую, проходит через массу экспертиз и лабораторий. В теории. На практике как всегда – все продается и все покупается. В том числе, и сертификаты качества.
Во всей этой цепочке нарушений и преступлений кто-то кладет в карман большие нечестно заработанные «бабки», а кто-то попадает в больницу, становится инвалидом или гибнет. И это наши ребята, которых мы отправляем в армию, наивно думая, что там они станут настоящими мужчинами, и надеясь, что уж им-то воевать не придется.
Только вот жизнь солдата генералами ценится настолько дешево, что для трагедии не нужны порой ни война, ни даже учения. Оказывается, враг – он совсем рядом, в обычной солдатской столовой. И у этого врага есть командиры – только вот в столовках они не питаются…