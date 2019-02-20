В России ради красивой статистики ослабили нормативы по вредным выбросам в атмосферу
Роспотребнадзор значительно снизил нормативы по предельному содержанию в воздухе опасных веществ, в частности формальдегида и метилмеркаптана. Об этом сообщили в экологической организации «Гринпис»
Роспотребнадзор значительно снизил нормативы по предельному содержанию в воздухе опасных веществ, в частности формальдегида и метилмеркаптана. Об этом сообщили в экологической организации «Гринпис».
Экологи подготовили открытое письмо в Совет безопасности России, Государственную думу, Генпрокуратуру и другие надзорные органы с требованием провести проверку по факту ослабления нормативов по вредным выбросам в атмосферу. В «Гринпис» сообщили, что запрашивали в Роспотребнадзоре исследования, на основании которых было принято данное решение, однако ответа из ведомства не поступило.
В «Гринпис» полагают, что за счет изменения нормативов власти хотят улучшить экологическую статистику в России. Экологи отмечают, что за последние 10 лет среднесуточная максимальная концентрация метилмеркаптана была ослаблена в 60 раз, а до 2017 годы требования по указанному показателю были снижены аж в 660 раз. Отметим, что запах метилмеркаптана очень хорошо знаком людям, которые проживают недалеко от мусорных полигонов. Также были изменены нормативы по содержанию в воздухе формальдегида, сообщает «Радио Свобода».
Экологи отмечают, что ослабление нормативов по вредным выбросам не только «рисует» красивую статистику, но и приводят к ослаблению санитарно-защитных зон предприятий. Заводы сокращают расходы на новые фильтры и современные очистные установки, но при этом выбросы опасных веществ в атмосферу растут.
В «Гринпис» настаивают на проведении новых исследований и в соответствии с их результатами изменении нормативов по предельному содержанию в воздухе опасных веществ.
В Роспотребнадзоре и Минприроды заявление независимых экологов пока не прокомментировали.