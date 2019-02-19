Научный руководитель Владимира Путина возглавил рейтинг самых богатых ректоров вузов
Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко, известный также как научный руководитель президента Владимира Путина, возглавил рейтинг самых богатых руководителей вузов страны
Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко, известный также как научный руководитель президента Владимира Путина, возглавил рейтинг самых богатых руководителей вузов страны.
В исследовании «Лаборатории Ольги Крыштановской» сообщается, что Владимир Литвиненко за прошлый год заработал более 248 млн рублей. сообщается, что ректор горного университета владеет 19,32% акций холдинга «Фосагро».
В исследовании отмечается, что самый высокий официально задекларированный доход в 370 раз превышает самый низкий, сообщает «КоммерсантЪ».
Самым маленький доход задекларировал ректор Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Татьяна Чумаченко. Ее заработок составил всего 670 тысяч рублей.
В среднем же доход ректоров высших учебных заведений России составляет 6,8 млн рублей. Большинство ректоров с высокими доходами возглавляют вузы Москвы и Санкт-Петербурга.