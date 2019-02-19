Прокуратура Барнаула извинилась перед фигуранткой дела об оскорблении чувств верующих
Уголовное дело в отношении жительницы Барнаула было возбуждено в июле 2018 года из-за размещенных ею в соцсети мемов на религиозную тематику
Прокуратура Барнаула извинилась перед местной жительницей Марией Мотузной за незаконное уголовное преследование. Девушку ранее обвиняли по «экстремистской» статье из-за мемов в соцсети «ВКонтакте».
Мария Мотузная опубликовала в интернете скан письма из городской прокуратуры, в котором указывается, что уголовное преследование прекращено в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления.
Теперь девушка может претендовать на выплату компенсацию за понесенный ущерб.
Уголовное дело в отношении жительницы Барнаула было возбуждено в июле 2018 года из-за размещенных ею в соцсети мемов на религиозную тематику. Мотузную обвинили в экстремизме и оскорблении чувств верующих. Из-за уголовного преследования девушка уехала из России.
В январе 2019 года ее уголовное дело закрыли в связи с частичной декриминализацией 282-й статьи.