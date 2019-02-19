Российские производители просят запретить госкомпаниям и госорганам закупать иностранную мебель
Российские производители мебели обратились в правительство с просьбой запретить органам власти и государственным компаниям покупать за счет бюджета продукцию иностранных конкурентов. Такая мера поможет увеличить объемы поставок российской мебели
Российские производители мебели обратились в правительство с просьбой запретить органам власти и государственным компаниям покупать за счет бюджета продукцию иностранных конкурентов. Такая мера поможет увеличить объемы поставок российской мебели.
В письме президента Ассоциации мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) Александра Шестакова на имя вице-премьера Алексея Гордеева говорится и необходимости расширить действующий с 2017 года двухлетний запрет на закупки иностранной мебели для государственных и муниципальных нужд.
Отечественные производители отметили, что такая мера уже помогла им увеличить поставки на 15%, но не привела к сокращению доли импортной мебели. Более того, импорт вырос на 15,9%, сообщает «КоммерсантЪ».
Александр Шестаков отметил, что такая ситуация сложилась из-за госкомпаний, которые продолжают закупать импортную мебель. В этой связи производители попросили власти продлить действующий мораторий до конца 2021 года и распространить его на закупки госкомпаний.
Российские чиновники и госкомпании вопреки призывам сокращать расходование бюджетных средств по-прежнему предпочитают обставлять свои кабинеты дорогостоящей иностранной мебелью. Ранее сообщалось, что для новых кабинетов глав Минэкономразвития, Минпромторга и Минкомсвязи в бизнес-центре «Москва-Сити» закупят элитную мебель итальянской фирмы Mariani. Стоимость одного только дивана составляет 670 тысяч рублей.