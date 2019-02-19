Пассажирам российских аэропортов разрешили использовать электронный посадочный талон
Таким образом, при самостоятельной онлайн-регистрации на тот или иной рейс пассажир получит электронный посадочный талон, который можно будет использовать для прохода в стерильную зону аэропорта
Пассажиры российских аэропортов при посадке в самолет смогут использовать электронные посадочные талоны вместо традиционных бумажных. Соответствующий приказ Министерства транспорта РФ был зарегистрирован Министерством юстиции РФ.
Таким образом, при самостоятельной онлайн-регистрации на тот или иной рейс пассажир получит электронный посадочный талон, который можно будет использовать для прохода в стерильную зону аэропорта и посадки на борт самолета.
Электронный посадочный талон может быть использован в аэропорту при наличии информационной системы, которая включает в себя электронную базу данных досмотра и устройство, сканирующее штриховой код, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на приказ Минтранса.
Посадочный талон может быть оформлен авиакомпанией в виде штрих-кода, направляемого на любой электронный носитель, например, смартфон и планшет.