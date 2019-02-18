Бывшая сотрудница комбината питания компании «Конкорд» рассказала об антисанитарии на предприятии
Бывшая сотрудница фирмы «Московский школьник», которая входит в компанию «Конкорд» близкого к президенту бизнесмена Евгения Пригожина, раскрыла некоторые тайны о работе предприятия, обеспечивающего питанием столичные школы и детские сады
Бывшая сотрудница фирмы «Московский школьник», которая входит в компанию «Конкорд» близкого к президенту бизнесмена Евгения Пригожина, раскрыла некоторые тайны о работе предприятия, обеспечивающего питанием столичные школы и детские сады. Интервью Натальи Шиловой вышло на фоне разбирательства вокруг вспышки дизентерии в московских детских садах.
Наталья Шилова в интервью юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь рассказала, что изначально устраивалась на работу в «Московский школьник», чтобы узнать, чем кормят детей в школах. Ребенок Шиловой уже давно не ест в школе, потому что цена на завтраки и обеды довольно высокая, а качество неудовлетворительное.
В «Московском школьнике» Наталья Шилова контролировала процесс приготовления еды на 25 пищеблоках. В компании она продержалась около 5 месяцев, и была уволена за попытку остановить «отравление детей». Компания, по словам женщины, использовала мясо третьей категории и просроченные продукты, например, прокисшие ягоды и фрукты для компота. «В самих пищеблоках царила антисанитария. Во время одной из проверок я обнаружила туалет, который был подписан как моющая ванная для обработки овощей и фруктов. Я задала вопрос, как и почему обработка продуктов происходит на таком оборудовании», - рассказала Шилова.
Женщина также поведала, что повара не проходили соответствующие обследование у врачей, а документы при проверках Роспотребнадзора и Санэпидемстанции «подделывались».
В компании «Конкорд» интервью бывшей сотрудницы пока не прокомментировали. Ранее Евгений Пригожин в связи со скандалом из-за вспышки дизентерии в московских детских садах провел для родителей экскурсию на комбинате питания, на которую, правда, пригласили всего двух женщин. В ФБК данное мероприятие назвали постановочным.
Напомним, в детсадах Москвы в конце 2018 года произошла массовая вспышка дизентерии. Такой диагноз был поставлен более 120 воспитанникам детских садов, однако столичные власти пытались скрыть эту информацию.