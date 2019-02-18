Безумный мир
Навстречу Посланию президента России
На минувшей неделе неожиданный вечерний звонок: «Ты должен об этом написать! Это ужас! Не знаю: плакать или смеяться!» Звонил старый приятель — солидный, образованный, можно сказать, успешный бизнесмен. Но понять, о чём он кричит, было невозможно. Он повторял: «Ты должен написать! Ведь это неслыханно! Мир ужаснётся! Что мы за страна!»
Наконец стало ясно: минуту назад он на сайте уважаемого информационного агентства прочёл, что президент России внёс в Госдуму закон, полностью освобождающий главарей преступных сообществ от уголовного преследования.
Я изо всех сил отбивался: «Зачем же писать, если ты это уже прочёл? Пойми: слова президента в ту же секунду процитировали все информационные агентства. А я — газетчик; завтрашний номер уже ушёл в типографию; пока я напишу да пока напечатают (если напечатают) — это уже будет прошлогодний снег». Но он продолжал кричать: «Ты должен, должен! Ты вообрази, как мы будем выглядеть в глазах всего мира!»
Когда кто-то пытается навязать политическую тему, да ещё кричит «ты должен!» — я в ответ рассказываю анекдот о гинекологе. Он после тяжелого рабочего дня шёл домой через парк; вдруг навстречу из-за кустов вышла не совсем трезвая дама и предложила почти бесплатно показать ему то, на что он уже насмотрелся за время дежурства. Нервы не выдержали, и он её убил.
Собеседник обиделся и бросил трубку. А я зашёл на сайт РБК и прочёл:
Президент России внёс в Госдуму законопроект о введении отдельного уголовного наказания для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ), а также для участников их сходок — организаторов, авторитетов и других.
Президент предлагает дополнить ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нём») и наказывать за это лишением свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 1 млн руб. или в размере дохода осуждённого за пять лет.
То есть — всё наоборот! Всё очень даже правильно. Позвонил приятелю: «Ты каким местом читал?» Он опять обиделся.
Он обиделся, а я задумался. Мой умный знакомый прочёл очень простой текст — почему же он понял его шиворот-навыворот? А потому, что (как и все мы) он привык к безумным «законодательным инициативам»; к тому, что нам на голову чуть ли не каждый день валится очередной ужасный клишас. Человек полностью утратил веру и надежду, что сверху может литься на нас благодатный дождь, нектар и амброзия, полезное-доброе (пусть и не вечное).
Но ведь я (на сообщение, будто главарей предложено освободить от уголовного преследования) тоже не заорал «не может быть!», а выслушал приятеля равнодушно. Да, странно, неприлично, но по сравнению с ЕГЭ, реформами медицины и пенсии, ростом цен и падением уровня жизни… Будут наказывать главарей ОПГ или нет — что изменится в нашей жизни?
Из-за чего (из-за кого) гибнет больше людей: из-за преступных авторитетов или из-за плохих дорог, плохих лекарств, плохо обученных врачей, плохой еды и жестоких, бессердечных чиновников? Лучше не думать.
В среду, 20 февраля, прозвучит Послание президента. Он скажет о том, как всё хорошо и как всё будет ещё лучше. Вероятно, многие умные люди поймут его с точностью до наоборот.