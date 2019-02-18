В Минстрое и ЖКХ пообещали сократить срок отключения горячей воды до 3 дней
Замглавы Минстроя и ЖКХ Андрей Чибис сообщил о сокращении срока традиционных летних отключений горячей воды для проведения профилактических работ. По словам чиновника, горячее водоснабжение будет отключаться всего на три дня
Замглавы Минстроя и ЖКХ Андрей Чибис сообщил о сокращении срока традиционных летних отключений горячей воды для проведения профилактических работ. По словам чиновника, горячее водоснабжение будет отключаться всего на три дня. Сейчас этот срок составляет в среднем две недели.
Андрей Чибис рассказал «Известиям», что сейчас ведется разработка технологии, которая позволит оптимизировать процессы управления коммунальными сетями.
Правительственный чиновник отметил, что в этом в первую очередь заинтересованы коммунальные компании, которые во время отключения горячей воды не получают выручку.
Эксперимент по сокращению срока отключения горячей воды в прошлом году проводился в некоторых микрорайонах трех российских городов. Внедрение новой схемы отключения не потребовало существенных финансовых затрат.