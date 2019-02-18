Facebook заблокировала аккаунт «дико успешного» проекта Russia Today
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что Facebook заблокировал проект с 4 млн подписчиками. Поводом для блокировки In the Now стала информация о финансировании данного проекта правительством России
Администрация соцсети Facebook заблокировала страницы нескольких проектов российского телеканала Russia Today. Под блокировку попал проект In the Now и его сателлиты.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что Facebook заблокировал «дико успешный» проект с 4 млн подписчиками «по наводке CNN и фонда, финансируемого Госдепом и НАТО». Поводом для блокировки In the Now стала информация о финансировании данного проекта правительством России.
В Telegram-канале Russia Today сообщается, что Facebook просто заблокировала аккаунты проекта за то, что они «скрывали связи с Кремлем».
16 февраля CNN опубликовала материал, в котором говорилось о том, что медиакомпания Maffick Media, глава которой Анисса Науэй занимается проектом In the Now, тайно финансируется российским правительством и размещает видеосюжеты RT с целью оказания влияния на американскую молодежь.