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Общество
18 февраля 13:43

Facebook заблокировала аккаунт «дико успешного» проекта Russia Today

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что Facebook заблокировал проект с 4 млн подписчиками. Поводом для блокировки In the Now стала информация о финансировании данного проекта правительством России

Facebook заблокировала аккаунт «дико успешного» проекта Russia Today

Администрация соцсети Facebook заблокировала страницы нескольких проектов российского телеканала Russia Today. Под блокировку попал проект In the Now и его сателлиты.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что Facebook заблокировал «дико успешный» проект с 4 млн подписчиками «по наводке CNN и фонда, финансируемого Госдепом и НАТО». Поводом для блокировки In the Now стала информация о финансировании данного проекта правительством России.

В Telegram-канале Russia Today сообщается, что Facebook просто заблокировала аккаунты проекта за то, что они «скрывали связи с Кремлем».

16 февраля CNN опубликовала материал, в котором говорилось о том, что медиакомпания Maffick Media, глава которой Анисса Науэй занимается проектом In the Now, тайно финансируется российским правительством и размещает видеосюжеты RT с целью оказания влияния на американскую молодежь.

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