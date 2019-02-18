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школьное питание
Павел Юрьев
18 февраля 08:23

Конкорд, еще Конкорд…

Бывший менеджер, работавший с сфере поставок питания в московские школы и детсады, рассказал правду о том, как в эту отрасль пришли структуры бизнесмена Евгения Пригожина и чем сегодня травят московскую детвору

Конкорд, еще Конкорд…
Фото: AP

После нашумевшей истории с массовым отравлением детей в московских детсадах, куда поставлял питание комбинат «Конкорд», руководство фирмы Евгения Пригожина вдруг бросилось всеми силами поправлять свой пошатнувшийся имидж. Две мамы, чьи дети отравились некачественной едой, были приглашены на экскурсию по фабрике детского питания, чтобы те своими глазами увидели – как там все чистенько и опрятненько.

Спектакль не удался – родители по-прежнему в отравлении детей видят виновным именно комбинат господина Пригожина, тем более, за ним еще один «косяк». Как раз сейчас набирает обороты скандал с отравлением курсантов Суворовского училища в Ульяновске, куда продукты тоже поставляла одна из дочерних структур «Конкорда».

Давайте попробуем разобраться – по какой причине происходят эти ЧП, и почему так часто в них мелькает тот самый «Конкорд».

Как было раньше

Разобраться с внутренней «кухней» поставок продуктов в детские учреждения, поможет экс-менеджер, проработавший в нескольких компаний и занимавшихся, в частности, поставкой продуктов для московских комбинатов питания. Он работал в этой сфере как до прихода «Конкорда» в Москву, так и после монополизации рынка Пригожиным. Поэтому ему есть с чем сравнивать.

Этот человек дал анонимное интервью «Радио Свобода», рассказав о том, что происходит в сфере детского питания в целом, и в столице в частности.

И так, как мы отметили, наш сегодняшний герой трудился менеджером в ряде фирм, поставлявших продукты в детские учреждения, больницы и немного – в армию. Для детских учреждений продукты шли через комбинаты школьного питания, которые были строго распределены по столице и, как говорится, друг с другом не пересекались.

В свое время столичный рынок делили несколько крупных игроков с собственным крупными продуктовыми базами. Когда-то все они были государственными – но потихоньку их приватизировали и выкупали, превращая в частные.

Но система работы, да и большинство людей оставались теми же – все было годами отлажено и работало без сбоев. Да и продукты поставлялись вполне качественные – несмотря на то, что в прежние времена между поставщиками даже каких-то специальных конкурсов не разыгрывалось.

Мясные откаты

Наш сегодняшний герой работал по мясному направлению. Он рассказал, что отечественного мяса было мало – большую часть продукции везли из Южной Америки, и частично из Европы.

Бывший менеджер признался – грубых обманов с качеством не было. Разве что, были подмены частей. К примеру, задняя часть туши по ГОСТу должна идти в определенные виды питания: в суп, во вторые блюда. Но задняя часть – дорогая, поэтому вместо нее клали переднюю часть, лопатку, ляжку и так далее.

Комбинаты, по признаю экс-менеджера, все это знали. И брали долю за молчание. «Вся абсолютно система сидела на откатах», – признается собеседник.

Схема выглядела примерно так: ставилось по накладным 20 тонн лопатки по цене задней части. В накладных указывали заднюю часть, а в ход шла, к примеру, более дешевая лопатка. Разница в цене потом делилась между всеми участниками схемы. Возилась наличка и на комбинаты, и на базы. В общем, кормились все.

«А если ты этого не делал, тебе твое мясо кидали обратно, вопили, что все не так, что тут жилки, а тут жир, а тут еще что-то», – вспоминает бывший менеджер, хотя утверждает, что явного обмана с продукцией не было. Меняли бразильскую говядину на уругвайскую, когда первую запрещали – или наоборот. Такое случалось. Но чтобы вместо говядины, к примеру кормить детей мясом кенгуру (ходили такие слухи) – на такое менеджеры даже в погоне за длинным рублем никогда не шли.

Да и просрочкой детей, как не раз подозревалось, никогда не кормили. И у этого была «техническая» причина – мяса для поставок в школы и детсады не хватало настолько, что менеджерам приходилось изворачиваться не в плане реализации мяса, которое сметалось со складов со свистом – а в поисках новых партий.

Поход «Конкорда» на Москву

Году в 2009-2010-м пошли разговоры, что в Санкт-Петербурге появился новый игрок с современным заводом, хорошим качеством и приемлемыми ценами. Одновременно земля начала полниться слухами, что за этим игроком стоят чуть ли не правительственные структуры и всем его начинаниям дается «зеленый свет».

Правда, в Питере новичок – компания с названием «Конкорд» – оскандалился. Массовые претензии директоров школ на качество еды и начавшаяся было ликвидация в учебных заведениях собственных пищеблоков, тоже не нашедшая понимания среди преподавательской и родительской среды, заставила местную власть принять меры.

Уйдя с рынка школьного питания Питера, «Конкорд» отправился завоевывать Москву. И довольно быстро им удалось стать фактическими монополистами на московском рынке школьного и детсадовского питания. Все основные игроки оказались под ними – хотя и сохранили прежние названия: «Комбинат дошкольного питания», «Московский школьник», «Школьник Юз».

Все они давно друг друга знали, вместе участвовали в конкурсах и кто бы не победил, поставками все равно занимался «Конкорд», у которого поначалу на было ни собственных складов с базами, ни холодильников, ни транспорта, ни, такое ощущение, банально не было денег. Наш собеседник вспоминает, что не раз по бумагам их фирма должна была отгружать продукцию на «Конкорд» – хотя фактически везли ее сразу по школам.

Но постепенно они прибирали ситуацию к рукам – оборудовали школьные столовые микроволновками, убрали оттуда плиты, убрали профессиональных поваров, поставив туда «менеджмент» из молодняка. Условие было одно: отсутствие опыта работы в общепите и не воровать так много, как это делалось раньше.

Постепенно «Конкорд» стал возить в школы готовые супы, готовое второе со своего нового комбината в Подольске, «завоевывая» один столичный район за другим. Со стороны казалось, что их миссия несла в себе благую цель: искоренить взятки, откаты и воровство продуктов у детей. Но в реальности, как утверждает бывший менеджер, то, чем сегодня кормят детей в московских школах иначе, как кошмаром не назовешь.

Методы Остапа Бендера

Позицию взаимоотношений с партнерами «Конкорд» изначально избрал оригинальную – «кидать» на «бабки». По сути, они действовали шантажом. Вот как это делалось, опять же со слов нашего анонимного собеседника.

Отгружается продукции, скажем, на 10 миллионов рублей. Отсрочка платежа – 45 дней. Спустя это время приходит оплата – 300 тысяч. Ребята, а где же остальное? И поставщикам в ответ – будем потихоньку платить, но вы начинайте поставлять новые партии.

Поставщик начинает отгрузку и вновь получает деньги лишь за часть продукции. Где остальные? Им в ответ – ну, так везите еще товар – мы продадим и вам оплатим.

«У них менеджеры фантастически обучены уходить от ответственности, врать, изворачиваться и банально «кидать», – рассказывает наш собеседник. Поставщиков припирали к стенке тем, что, если не будешь продолжать возить продукцию и дальше – за предыдущую можешь денег не увидеть. Выдерживали не все – кто уходил с этого рынка, кто-то разорялся, потому что заканчивались оборотные средства.

Основным игроком на момент прихода «Конкорда» в Москве был «Московский школьник», «Комбинат дошкольного питания» и «Школьник-Юз» Павла Панфилова. Примерно в 2015-м году он был вынужден фактически отдать Пригожину свою отлаженную империю и уехать, говорит экс-менеджер.

Пригожин, по его словам, действовал почище, чем Остап Бендер. Он пришел в бизнес фактически без денег – брал средства поставщиков, не платил им месяцами, а с помощью их миллионов зарабатывал уже для себя.

Сегодня абсолютно все игроки на этом рынке Москвы – «конкордовские». Все под ними работают, хотя старые комбинаты остались при своих прежних названиях – там очень серьезная структура сертификации, поэтому «Конкорду» легче было «проглотить» их и заставить работать на себя, чем создавать новые структуры.

Кошмар на улице качества

По мнению нашего собеседника, сегодня качество питания в московских школах и детсадах «ниже плинтуса». По его словам, если раньше люди воровали, брали откаты, мухлевали с ценами – все равно цель была общей: кормить детей качественной едой, то сегодня в этой сфере наблюдается полная безответственность и бесконтрольность плюс самый настоящий «психоз зарабатывания денег», создающий ощущение того, что «Конкорду» «по барабану» что возить – лишь бы платили..

«Отвезти детям «накачанное» мясо, в котором наполнителя больше 50%? Легко», – утверждает бывший менеджер, вспоминая, что такое раньше себе не позволяли даже самые большие наглецы. Разве что в армию возили – там прокатывало все. Дети все-таки раньше – это было святое.

И для Панфилова, и еще раньше, когда существовал «Мосгорснабпродторг». Да, они тоже сидели на откатах – но за качество тряслись. Там работали пожилые тети, еще старой советской закалки, которые хорошо помнили, как за это сажали в тюрьму. Они тоже воровали, наверное, но все-таки детей кормили качественно.

Свою роль в падении качества продуктов сыграли и санкции – теперь вместо Литвы и Германии везут мясо из Ирана и Китая, хотя по-прежнему везут и из Южной Америки.

Наш собеседник предположил, что с молочкой, как и с мясом, происходит то же самое: отечественного молока катастрофически не хватает, поэтому замены, подмены, обман на технологиях и т.д. здесь тоже могут иметь место.

И это все прокатывает, потому что главный поставщик – компания «Конкорд» – это, по мнению экс-менеджера, структура, нацеленная лишь на безудержное зарабатывание денег, а не на то, чтобы кормить детей качественными продуктами.

Поэтому «Конкорду» малоинтересно качество товара – ему надо быстро и много, и дешево купить, но дорого продать. Как один из результатов такой погони за «легким рублем» – эпидемия дизентерии в московских детсадах в конце декабре прошлого года, которую столичные власти пытались скрыть. Но это уже совсем другая история. Наша история про то – кто, как и чем кормит наших детей.

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школьное питание
Конкорд, еще Конкорд…
После нашумевшей истории с массовым отравлением детей в московских детсадах, куда поставлял питание комбинат «Конкорд», руководство фирмы Евгения Пригожина вдруг бросилось всеми силами поправлять свой пошатнувшийся имидж
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