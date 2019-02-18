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18 февраля 06:20

Москвичи недовольны властями столицы из-за автобусных пробок в выходные

Столичные власти накануне выходных дней предупреждали горожан о том, что в субботу, 16 февраля, закроют пять станций метро, расположенных на Сокольнической ветке. Причина – строительство Большой кольцевой линии

Москвичи недовольны властями столицы из-за автобусных пробок в выходные
Фото: mos.ru

Столичные власти накануне выходных дней предупреждали горожан о том, что в субботу, 16 февраля, закроют пять станций метро, расположенных на Сокольнической ветке. Причина – строительство Большой кольцевой линии.

Таким образом, до 24 февраля включительно не будут работать станции «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского».

Чтобы успокоить жителей, мэрия объявила, что в этот период на линии выйдут свыше 230 автобусов и трамваев, которые будут ходить чуть ли не каждую минуту. В связи с этим, чтобы дать «зеленую улицу» такому объему пассажирского транспорта, власти решили временно ограничить движение частных транспортных средств на улицах Краснопрудная, Русаковская, Стромынка и Преображенская.

Однако, по утверждению горожан, столичные чиновники в данной ситуации сработали из рук вон плохо. Вроде бы хотели как лучше – снизили поток частных машин в угоду автобусам, так и их движение было организовано на «двойку», сообщает Ridus.

Вот что пишут разгневанные москвичи в соцсетях:

«Пустили «мульен» бесплатных автобусов, которые встали на всей протяженности дороги… Поездка на автобусе занимает до 50 минут (на метро десять)… А что творится на соседних улицах, где автомобилисты пытаются объехать перекрытые улицы – словами не описать… И это выходной – а что будет в понедельник?».

«Собянинские гении додумались закрыть метро и пустили автобусы с трамваями. Но организовали все так, что они уперлись друг другу в ж… пы и, стоят в огромной пробке…». «На работу ехала сегодня 45 минут вместо обычных 10-ти. Опоздала сильно. Вышла, пошла пешком. Обогнала автобус. Правильно, что вышла».

Одна из пользовательниц соцсетей, живущей в районе перекрытых улиц, просто шокирована: «Как быть тем, кто в этом районе живет? На машине выехать нельзя, перекрыта вся основная дорога, из района не выехать. А эти автобусы встали и стоят километровой «колбасой». Это как называется?».

«Собянинщина это называется. - отвечает ей там же в соцсетях невидимый собеседник. – За эту неделю мы пройдем все круги ада».

В общем-то, ситуация уже знакомая. Столичные власти стараются для города в целом, забывая о том, что в нем еще, оказывается, и люди живут. И это были выходные. Что будет в рабочие дни, когда весь район с утра выдвинется на работу, учебы и т. д., страшно подумать. Как говорится, доживем до понедельника…

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