Москвичи недовольны властями столицы из-за автобусных пробок в выходные
Столичные власти накануне выходных дней предупреждали горожан о том, что в субботу, 16 февраля, закроют пять станций метро, расположенных на Сокольнической ветке. Причина – строительство Большой кольцевой линии
Столичные власти накануне выходных дней предупреждали горожан о том, что в субботу, 16 февраля, закроют пять станций метро, расположенных на Сокольнической ветке. Причина – строительство Большой кольцевой линии.
Таким образом, до 24 февраля включительно не будут работать станции «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского».
Чтобы успокоить жителей, мэрия объявила, что в этот период на линии выйдут свыше 230 автобусов и трамваев, которые будут ходить чуть ли не каждую минуту. В связи с этим, чтобы дать «зеленую улицу» такому объему пассажирского транспорта, власти решили временно ограничить движение частных транспортных средств на улицах Краснопрудная, Русаковская, Стромынка и Преображенская.
Однако, по утверждению горожан, столичные чиновники в данной ситуации сработали из рук вон плохо. Вроде бы хотели как лучше – снизили поток частных машин в угоду автобусам, так и их движение было организовано на «двойку», сообщает Ridus.
Вот что пишут разгневанные москвичи в соцсетях:
«Пустили «мульен» бесплатных автобусов, которые встали на всей протяженности дороги… Поездка на автобусе занимает до 50 минут (на метро десять)… А что творится на соседних улицах, где автомобилисты пытаются объехать перекрытые улицы – словами не описать… И это выходной – а что будет в понедельник?».
«Собянинские гении додумались закрыть метро и пустили автобусы с трамваями. Но организовали все так, что они уперлись друг другу в ж… пы и, стоят в огромной пробке…». «На работу ехала сегодня 45 минут вместо обычных 10-ти. Опоздала сильно. Вышла, пошла пешком. Обогнала автобус. Правильно, что вышла».
Одна из пользовательниц соцсетей, живущей в районе перекрытых улиц, просто шокирована: «Как быть тем, кто в этом районе живет? На машине выехать нельзя, перекрыта вся основная дорога, из района не выехать. А эти автобусы встали и стоят километровой «колбасой». Это как называется?».
«Собянинщина это называется. - отвечает ей там же в соцсетях невидимый собеседник. – За эту неделю мы пройдем все круги ада».
В общем-то, ситуация уже знакомая. Столичные власти стараются для города в целом, забывая о том, что в нем еще, оказывается, и люди живут. И это были выходные. Что будет в рабочие дни, когда весь район с утра выдвинется на работу, учебы и т. д., страшно подумать. Как говорится, доживем до понедельника…