Рэпер Баста принес публичные извинения за поддержку повышения пенсионного возраста
Рэпер Баста (Василий Вакуленко) принес российским гражданам извинения за поддержку пенсионной реформы. Музыкант также сообщил, что не состоит в идеологических и финансовых отношениях с властью
Рэпер Баста (Василий Вакуленко) принес российским гражданам извинения за поддержку пенсионной реформы. Музыкант также сообщил, что не состоит в идеологических и финансовых отношениях с властью, поэтому ему непонятны обвинения в «продажности».
Баста принес свои искренние извинения всем, кого «не оставила равнодушной или оскорбила» его позиция по поводу повышения пенсионного возраста, высказанная им в сентябре прошлого года. Рэпер заявил, что тогда его позиция основывалась на некоторым статьях с искаженными данными, а в нюансах он не разобрался.
«Мне искренне жаль, что мои слова были поняты и процитированы таким образом, а также сопоставлены с позицией пропагандистов. Мне непонятны обвинения в моей продажности власти», - заявил Баста, слова которого приводит Znak.com.
Исполнитель добавил, что сейчас он уже не поддерживает пенсионную реформу и считает ее ошибкой.