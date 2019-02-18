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Общество
18 февраля 00:02

Православные активисты внесли в Госдуму законопроект о выведении абортов из ОМС

Православные активисты, которые в последнее время активно выступают за введение запрета на аборты, внесли в Госдуму законопроект о выведении операций по прерыванию беременности из системы обязательного медицинского страхования

Православные активисты внесли в Госдуму законопроект о выведении абортов из ОМС

В Госдуму внесли законопроект о выведении операций по прерыванию беременности из системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Документ подготовлен и внесен православными активистами, которые в последнее время активно выступают за введение запрета на аборты.

Член комиссии по миссионерству при Епархиальном совете Москвы, иеромонах Димитрий (Першин) сообщил РИА Новости, что инициатива выведения абортов из ОМС исходит от главы Русской православной церкви патриарха Кирилла. В РПЦ считают, что операции по прерыванию беременности наносят вред здоровью матери и фактически убивают ребенка, то они не могут считаться медицинской помощью.

На первом этапе аборты предлагается вывести из ОМС в поле субсидий правительства, по аналогии с затратами на лечение и реабилитацию живых доноров после забора у них органов для родственной трансплантации. Затем можно рассмотреть вопрос о субсидировании абортов, которые делаются по особым обстоятельствам, например, несовершеннолетие, низкий доход, изнасилование.

Ранее участники общероссийского общественного движения «За жизнь!» собрали миллион подписей в поддержку своей петиции за запрет абортов. Петицию также подписал патриарх Московский и всея Руси.

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