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Общество
17 февраля 10:35

Россиянам без гаража или личного паркоместа могут запретить покупать машины

​Депутаты Госдумы предложили запретить гражданам покупать автомобили, если у них нет в собственности или аренде гаража или парковочного места. Инициатива вызвала широкий общественный резонанс

Россиянам без гаража или личного паркоместа могут запретить покупать машины

Депутаты Госдумы предложили запретить гражданам покупать автомобили, если у них нет в собственности или аренде гаража или парковочного места. Инициатива вызвала широкий общественный резонанс, а в парламенте поспешили опровергнуть информацию об обсуждении данного вопроса.

Портал Ura.ru со ссылкой на источник в Госдуме сообщил, что в Государственной думе была выдвинута инициатива запретить гражданам покупать машины, если они не имеют гаража или парковочного места. Данное предложение поддержали Союз пешеходов и Всероссийское общество автомобилистов.

Инициатива была выдвинута региональными депутатами, которые сослались на жалобы граждан, якобы недовольных парковкой машин во дворах и детских площадках.

Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов считает, что проблему можно было бы решить за счет строительства многоярусных паркингов. Водителей необходимо обязать покупать или арендовать места в этих паркингах, а затем ввести запрет на покупку транспортных средств для граждан без собственных гаражей и парковочных мест.

В Союзе пешеходов считают, что государство должно бесплатно предоставлять одно парковочное место на семью. В случае покупки второй машины, граждане уже за свой счет должны решать вопрос с покупкой или арендой паркоместа.

Данная инициатива вызвала неоднозначную реакцию граждан, после чего в Госдуме заявили, что не обсуждают вопрос о запрете на покупку машины без гаража или паркоместа.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов сообщил РИА Новости, что «такая инициатива не обсуждается» и что он первый раз об этом слышит.

Депутат Александр Старовойтов в свою очередь отметил, что не поддерживает эту идею, поскольку она не соответствует российской реальности.

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