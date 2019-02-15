Подмосковные власти по требованию прокуратуры разрешили пассажирам аэропортов сидеть на полу
Московская межрегиональная транспортная прокуратура провела проверку и установила, что данные правила противоречат нормам федерального законодательства и Воздушного кодекса
Власти Московской области по требованию транспортной прокуратуры отменили новые правила поведения посетителей аэропортов («Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский»), которые были утверждены в прошлом году. Эти правила среди прочего запрещали пассажирам сидеть на полу.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура провела проверку и установила, что данные правила противоречат нормам федерального законодательства и Воздушного кодекса.
Напомним, правила поведения в аэропортах, расположенных на территории Московской области, запрещали гражданам лежать и сидеть на полу, лежать на креслах, передвигаться по территории аэропорта на самокатах, роликах и т.д., слушать музыку без наушников, мыться и переодеваться в непредназначенных для этого местах, а также находиться в здании воздушной гавани в грязной и плохо пахнущей одежде.
Подмосковные власти также установили штрафы за нарушение вышеуказанных запретов в размере от 100 до 500 рублей.