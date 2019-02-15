В Уголовный кодекс введут статью специально для криминальных авторитетов
Президент Владимир Путин подготовил и внес на рассмотрение депутатов Госдумы законопроект, который предполагает введение в Уголовный кодекс отдельной статьи о наказании для криминальных авторитетов. Отдельная статья им полагается за особое иерархическое положение в преступном мире
Президент Владимир Путин подготовил и внес на рассмотрение депутатов Госдумы законопроект, который предполагает введение в Уголовный кодекс отдельной статьи о наказании для криминальных авторитетов. Отдельная статья им полагается за особое иерархическое положение в преступном мире.
В президентском законопроекте говорится о том, что из-за своего высокого положения в преступной группе криминальные авторитеты и «воры в законе» зачастую уходят от уголовной ответственности. В администрации президента отметили, что в уголовном законодательстве существует понятие лидера преступной группы, однако ответственности за высокое положение в криминальном мире не предусмотрено.
Законопроект предлагает ввести в УК РФ статью 210.1, которая собственно устанавливает ответственность «за занятие высшего положения в преступной иерархии».