Россияне собирают подписи против принятия закона «об автономном Рунете»
Российские граждане начали сбор подписей на сайте Change.org против принятия законопроекта сенатора Андрея Клишаса об автономной работе российского сегмента интернета. В петиции речь идет об усталости граждан «от постоянного сжатия пространства свободы и введения репрессивных законов»
Российские граждане начали сбор подписей на сайте Change.org против принятия законопроекта сенатора Андрея Клишаса об автономной работе российского сегмента интернета. В петиции речь идет об усталости граждан «от постоянного сжатия пространства свободы и введения репрессивных законов».
Член федерального комитета Либертарианской партии Михаил Светов написал в Twitter, что сама петиция ничего не изменит, но зато «поможет собрать базу сторонников».
Авторы петиции заявили, что не верят словам чиновников о том, что в реальности до изоляции Рунет дело не дойдет и это лишь мера предосторожности. «В действительности они просто льют воду на мельницу дальнейших репрессий. Точно так же, как 20 лет назад они рассказывали, что в России невозможно уничтожить СМИ. А 8 лет назад - что они не будут сажать за мемы. Мы не можем позволить им дальше нас обманывать», - говорится в тексте.
Противники законопроекта сенатора Клишаса напомнили властям, что Россия является частью цивилизованного мира, а не «Ираном и Северной Кореей».
Напомним, что законопроект об «автономном Ренете» был принят в первом чтении. Документ поддержали только депутаты от «Единой России». По предварительным подсчетам, на реализацию данной инициативы потребуется минимум 20 млрд рублей.