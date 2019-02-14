Российские власти могут законодательно запретить гражданам толстеть
В России в рамках борьбы с ожирением могут законодательно ограничить вес человека. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Японии, например, запрещается иметь талию свыше 90 см
В России в рамках борьбы с ожирением могут законодательно ограничить вес человека. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Японии, например, запрещается иметь талию свыше 90 см.
Анна Попова отметила, что ведомство внимательно изучило опыт стран с наиболее высоким показателем продолжительности жизни, граждане которых следят за своим здоровьем.
Так, например, жители Японии в возрасте от 40 до 75 лет проходят процедуру контрольного замера талии ежегодно. В случае превышения установленной нормы их отправляют на консультации, где специалисты подпирают им программу похудения.
При этом глава Роспотребнадзора отметила, что в Японии ответственность за здоровье трудоспособного населения несут работодатели.