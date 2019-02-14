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14 февраля 07:15

Глава «Аэрофлота» предложил ужесточить наказание для авиадебоширов

Виталий Савельев сообщил, что первоначально планировалось ввести трехлетний запрет на полеты для авиадебоширов. Но в законопроект о «черных списках» пассажиров включили запрет на полеты сроком всего на один год

Глава «Аэрофлота» предложил ужесточить наказание для авиадебоширов

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев выступил за ужесточение ответственности для пассажиров-дебоширов. Действующее наказание он назвал слишком мягким.

В эфире телеканала «Россия 24» глава ведущей российской авиакомпании сообщил, что первоначально планировалось ввести трехлетний запрет на полеты для авиадебоширов. Но в законопроект о «черных списках» пассажиров включили запрет на полеты сроком всего на один год.

Виталлий Савельев в этой связи напомнил, что в европейских странах нарушителям правил безопасности полетов запрещают пользоваться услугами авиакомпаний в течение 5 лет.

Глава «Аэрофлота» также считает, что бортпроводникам следует разрешить использовать против дебоширов пластиковые наручники и специальные ремни.

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