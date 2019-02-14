Глава «Аэрофлота» предложил ужесточить наказание для авиадебоширов
Виталий Савельев сообщил, что первоначально планировалось ввести трехлетний запрет на полеты для авиадебоширов. Но в законопроект о «черных списках» пассажиров включили запрет на полеты сроком всего на один год
Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев выступил за ужесточение ответственности для пассажиров-дебоширов. Действующее наказание он назвал слишком мягким.
В эфире телеканала «Россия 24» глава ведущей российской авиакомпании сообщил, что первоначально планировалось ввести трехлетний запрет на полеты для авиадебоширов. Но в законопроект о «черных списках» пассажиров включили запрет на полеты сроком всего на один год.
Виталлий Савельев в этой связи напомнил, что в европейских странах нарушителям правил безопасности полетов запрещают пользоваться услугами авиакомпаний в течение 5 лет.
Глава «Аэрофлота» также считает, что бортпроводникам следует разрешить использовать против дебоширов пластиковые наручники и специальные ремни.