Минюст включил движение «За права человека» в реестр иностранных агентов
Лев Пономарев сообщил, что причиной присвоения движению статуса «инагента» может быть иностранное финансирование НКО «Горячая линия», но в Минюсте считают, что оно является отделением движения «За права человека»
Движение «За права человека» Льва Пономарева внесено в реестр «иностранных агентов». Соответствующее решение принято в Министерстве юстиции РФ.
Лев Пономарев сообщил «МБХ медиа», что причиной присвоения движению статуса «инагента» может быть иностранное финансирование НКО «Горячая линия». Правозащитник уточнил, что руководит тремя НКО. Это «За права человека», фонд «В защиту прав заключенных» и «Горячая линия». Первые две организации заграничных денег не получают, а «Горячая линия» финансируется комитетом ООН по борьбе против пыток.
В Минюсте считают, что «Горячая линия» является отделением движения «За права человека», однако у НКО имеется собственный устав.
«Я понимал, что рано или поздно закончится этим. Того, что дают президентские гранты, катастрофически не хватает для работы этих организаций. (…) Я пытаюсь открыто взаимодействовать с властью, я это делаю. Но видимо кто-то во власти этого допускать не хочет», - отметил Лев Пономарев.