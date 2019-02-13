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13 февраля 17:19

Глава ЦИК высказалась за введение обязательного видеонаблюдения за голосованием

Сейчас веб-камеры устанавливаются только при проведении выборов федерального значения. При этом организация видеонаблюдения отдана на усмотрение властей этих регионов

Глава ЦИК высказалась за введение обязательного видеонаблюдения за голосованием

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова намерена добиваться введения обязательного видеонаблюдения на региональных выборах.

Сейчас веб-камеры на избирательных участках устанавливаются только при проведении выборов федерального значения. При этом организация видеонаблюдения на региональных выборах отдана на усмотрение властей этих регионов.

Элла Памфилова со своей стороны поддержала переход избирательной системы страны к видеонаблюдению, организованному не на разовой, а долгосрочной основе, сообщает ТАСС.

Глава ЦИК также добавила, что в случае судебных разбирательств по факту фальсификации итогов голосования видеоматериалы с избирательных участков должны быть истребованы в обязательном порядке, а не по решению суда.

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