Архангельские депутаты высказались против референдума по «мусорному» вопросу
Депутаты Архангельского облсобрания отклонили инициативу граждан о проведении референдума по вопросу размещения мусорных отходов из Москвы на территории региона. Народные избранники поддержали проект постановления депутата от «Единой России», который называет референдум незаконным
Депутаты Архангельского облсобрания отклонили инициативу граждан о проведении референдума по вопросу размещения мусорных отходов из Москвы на территории региона. Народные избранники поддержали проект постановления депутата от «Единой России» Виктора Шерягина, который называет вопрос референдума незаконным.
«Архангельск онлайн» сообщает, что против референдума по вопросу строительства мусорного полигона на станции Шиес и в Рикасихе проголосовали 26 депутатов. Постановление коллеги из «Единой России» не поддержали 14 парламентариев, а четверо воздержались.
Архангельские власти по-прежнему утверждают, что против мусорного полигона выступает абсолютное меньшинство жителей области. Так, по версии депутата-единоросса Сергея Моисеева, на митинги против полигона ТБО вышло менее 1% жителей Архангельской области – это примерно 11 тысяч человек. При этом только в одном областном центре на акцию протеста вышли более 10 тысяч человек. В других населенных пунктах региона «мусорный» протест поддержали более 15 тысяч человек.
Примечательно, что пока архангельские депутаты голосовали против проведения народного референдума, около здания парламента проходили пикеты против строительства мусорного полигона и размещения в области отходов из других регионов.