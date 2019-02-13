В России возбудили первое дело о вовлечении несовершеннолетних в акции протеста
Правоохранительные органы возбудили первое дело по факту вовлечения несовершеннолетних в митинги. Соответствующий протокол составлен в отношении члена Либертарианской партии
Российские правоохранительные органы возбудили первое дело по факту вовлечения несовершеннолетних в митинги. Соответствующий протокол составлен в отношении члена Либертарианской партии Ивана Лузина.
Иван Лузин и две несовершеннолетние девушки 7 февраля провели в Калининграде акцию против пыток в поддержку фигуранта дела «Сети» Виктора Филинкова и лидера БАРС Александра Оршулевича. Активисты стояли с плакатами около здания мэрии.
Сотрудники полиции задержали активистов и составили протоколы о проведении пикета без подачи уведомления в городскую администрацию. Против Лузина был составлен еще один протокол о привлечении несовершеннолетних граждан к участию в митинге.
Напомним, законопроект об ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции вступил в силу в конце декабря 2018 года.