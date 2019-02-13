Минтранс предложил повысить в три раза штраф за остановку на магистралях
Сейчас размер штрафа за остановку вне специальных зон для стоянки, а также движение по магистрали на автомобиле со скоростью менее 40 км/ч составляет одну тысячу рублей
Министерство транспорта России выступило с предложением в три раза повысить штраф для автомобилистов за остановку на автомагистралях и скоростных дорогах. В случае одобрения инициативы ведомства штраф составит 3 тысячи рублей.
Сейчас размер штрафа за остановку вне специальных зон для стоянки, а также движение по магистрали на автомобиле со скоростью менее 40 км/ч составляет одну тысячу рублей.
В Минтрансе считают, что трехкратное повышение штрафа снизит количество аварий на скоростных дорогах. Ведомство приводит статистику «Автодора», согласно которой в 2018 году на магистралях погибли 388 человек. Из них 59 человек погибли в результате наездов на остановившиеся транспортные средства. Во всех указанных случаях остановка и стоянка транспортных средств была запрещена, а столкновения произошли в темное время суток.