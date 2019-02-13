Прокуратура проверит «Аэрофлот» из-за массовой отмены рейсов во время снегопада
Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в отношении авиакомпании «Аэрофлот» в связи с массовой отменой рейсов во время снегопада
Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в отношении авиакомпании «Аэрофлот» в связи с массовой отменой рейсов во время снегопада. Накануне крупнейший в стране авиаперевозчик сообщил об отмене 70 рейсов на 13 февраля из-за неблагоприятных погодных условий. Еще более 20 рейсов вылетят с задержкой из московского аэропорта «Шереметьево».
Транспортная прокуратура проведет проверку с целью выяснить причину массовых задержек и отмены рейсов. Помимо этого проверяющие намерены выяснить, предоставляются ли пассажирам авиакомпании соответствующие услуги при ожидании рейсов.
Стоит отметить, что «Аэрофлот» регулярно отменяет и откладывает десятки своих рейсов из «Шереметьево» во время сильных снегопадов. При этом в других столичных аэропортах – «Домодедово» и «Внуково» - массовых отмен вылетов нет.