Власти пообещали ликвидировать дорожные камеры частных компаний
Вице-премьер Максим Акимов выступил против установки на дорогах частных камер фиксации нарушений правил дорожного движения. По мнению правительственного чиновника, камеры должны фиксировать нарушения, а не зарабатывать
Вице-премьер Максим Акимов выступил против установки на дорогах частных камер фиксации нарушений правил дорожного движения. По мнению правительственного чиновника, камеры должны фиксировать нарушения, а не зарабатывать.
Максим Акимов заявил в интервью РБК, что через пять лет система видеофиксации нарушений ПДД может стать полностью государственной. Соответствующую инфраструктуру уже сейчас нужно постепенно передавать в руки государства.
«Сейчас камера - это средство коммерциализации. А камеры не должны зарабатывать, иначе они не там стоят», - заявил вице-премьер. Сейчас же ситуация складывается таким образом, что выгоднее становится частое нарушение правил дорожного движения, а не повышение безопасности на конкретном участке.
Виц-премьер также пообещал прикрыть серые схемы, которые давали частникам возможность выигрывать концессионные соглашения и устанавливать дорожные камеры. «Где государство должно обеспечивать базовые права граждан, оно должно присутствовать, невзирая на расходы», - заявил чиновник.