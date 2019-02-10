В Петербурге задержали семь участников акции в поддержку активистки «Открытой России»
В Санкт-Петербурге на акции «Марш материнского гнева» в поддержку активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко полиция задержала 7 человек
В Санкт-Петербурге на акции «Марш материнского гнева» в поддержку активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко полиция задержала 7 человек.
Всего в протестной акции приняли участие около 150 человек, сообщила «МБХ медиа» пресс-секретарь «Открытой России» Наталья Грязневич.
«Марш материнского гнева» проходит в нескольких городах России, а также канадском Торонто и Тель-Авиве.
«ОВД-Инфо» сообщает имена задержанных в Петербурге. Это Дмитрий Скурихин, Дмитрий Дорохин, Ирина Богдановская, Мария Кожеватова, Алексей Толстой, Петр Трофимов, Светлана Уткина.
Также есть задержанные на марше в Москве. Это активист Михаил Кригер, который подрался с участником «СЕРБ» Гошей Тарасевичем.
Напомним, Анастасия Шевченко стала первой фигуранткой уголовного дела, возбужденного по факту участия в деятельности нежелательной организации. Активистка находится под домашним арестом.