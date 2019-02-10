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Общество
10 февраля 00:45

Сотрудники «Пятерочки» рассказали, что их вынуждают портить нераспроданный хлеб

​В Сызрани администрация супермаркетов сети «Пятерочка» якобы заставляет сотрудников портить и выбрасывать хлеб и хлебобулочные изделия, которые не успели распродать до окончания срока годности

Сотрудники «Пятерочки» рассказали, что их вынуждают портить нераспроданный хлеб

В Сызрани администрация супермаркетов сети «Пятерочка» якобы заставляет сотрудников портить и выбрасывать хлеб и хлебобулочные изделия, которые не успели распродать до окончания срока годности. Об этом журналистам рассказали сами работники магазинов.

Один из сотрудников «Пятерочки» рассказал местному телеканалу КТВ-ЛУЧ, что руководство приказало им портить просроченный хлеб и выбрасывать его на помойку, хотя у них «сердце кровью обливается» выполнять этот приказ.

«В городе, где недавно подорожал белый хлеб, можно было бы раздавать его бабушкам или малоимущим людям», - заявил сотрудник магазина.

Мужчина сообщил, что нераспроданный хлеб уничтожают и выбрасывают во многих магазинах. При этом перед утилизацией хлеб поливают грязной водой или посыпают углем, чтобы испортить его товарный вид.

Стоит отметить, что обычно просроченный товар магазины возвращали на хлебозавод или отправляли на корм скоту, а раздавать залежалый хлеб людям запрещают санитарные правила.

Ранее депутат Госдумы Сергей Вострецов предложил мотивировать супермаркеты на то, чтобы они раздавали нуждающимся гражданам продукты, у которых скоро истекает срок годности.

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