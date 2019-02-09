Глава Сбербанка Греф получил от Путина орден «За заслуги перед Отечеством»
Президент Сбербанка указом главы государства был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Документ, подтверждающий этот указ первого лица страны, уже опубликован на официальном портале правовой информации
Накануне президент Сбербанка Герман Греф указом главы государства Владимира Путина был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Документ, подтверждающий этот указ первого лица страны, уже опубликован на официальном портале правовой информации.
Там отмечается, что Греф удостоился столь престижной награды «за значительный вклад в развитие и укрепление банковской системы и многолетнюю добросовестную работу». Что интересно, указ о награждении появился непосредственно в день рождения Грефа – 8 февраля этого года тому исполнилось 55 лет.
Напомним, Герман Греф возглавляет крупнейший банк страны с ноября 2007-го года, и уже имеет ряд других государственных наград: ордена «За заслуги перед Отечеством» третьей и четвертой степеней, орден Почета и орден Александра Невского и некоторые другие, среди которых значатся, к примеру, французский орден Почетного легиона, медаль Столыпина, почетный знак «За гражданские заслуги» и даже знак «За заслуги перед Московской областью».