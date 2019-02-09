Ростуризм возглавила 33-летняя экс-сотрудница пресс-службы Путина
Дмитрий Медведев назначил на пост руководителя Ростуризма Зарину Догузову, до этого трудившуюся начальником департамента управления по общественным связям и коммуникациям в администрации президента
Премьер-министр России Дмитрий Медведев своим указом назначил на пост руководителя Ростуризма Зарину Догузову, до этого трудившуюся начальником департамента управления по общественным связям и коммуникациям в администрации президента.
Прошлый глава Ростуризма Олег Сафонов был отправлен в отставку 5 февраля этого года. Напомним, с сентября 2018-го Ростуризм президентским указом из ведения Минкультуры перешел под контроль Минэкономразвития.
Вице-премьер Ольга Голодец, говоря про назначение Догузовой, отметила, что приход в Ростуризм новой молодой и энергичной команды может дать отрасли второе дыхание – при том, что и при Олеге Сафонове было сделано немало.
Новому руководителю Ростуризма Зарине Догузовой 33 года, она выпускница МГИМО, после окончания которого в 2008-м году пришла на государственную службу – а конкретно в пресс-службу тогдашнего премьер-министра страны Владимира Путина.
По сообщению источника, Догузова принимала активное участие в подготовке важных публичных мероприятий с участием Путина, а также брала на себя все хлопоты общения со средствами массовой информации и разработку сообщений для СМИ.
После возвращения Владимира Путина в президентское кресло в 2012-м году его пресс-секретарем стал Дмитрий Песков, а Зарина Догузова перешла работать в управление по общественным связям и коммуникациям теперь уже президентской пресс-службы.
В 2015-м году она была назначена руководителем управления, сменив на этом посту своего непосредственного начальника Александра Смирнова.
Помимо основной работы, которой отныне для нее стал Ростуризм, Догузова входит в наблюдательный совет центра «Амурский тигр», в свое время созданный по личной инициативе Владимира Путина. Цель организации – сохранение и увеличение популяции занесенного в «Красную книгу» одного из самых редких животных на планете - амурского тигра.