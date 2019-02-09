В российских городах состоится флешмоб из-за отключения аналогового телевидения
В российских городах в субботу, 9 февраля, пройдут флешмобы из-за отключения аналогового телевидения и перехода на полностью цифровое телевидение, которое намечено на 11 февраля. Акции состоятся в семи городах. Общее число участников - около 2,4 тысячи человек
В российских городах в субботу, 9 февраля, пройдут флешмобы из-за отключения аналогового телевидения и перехода на полностью цифровое телевидение, которое намечено на 11 февраля. Акции состоятся в семи городах. Общее число участников - около 2,4 тысячи человек.
Активисты в Магадане, Грозном, Пензе, Рязани, Туле, Ульяновске и Ярославле одновременно поднимут над головами прямоугольники, создав таким образом изображение телевизионной испытательной таблицы - сетки с кругами и полосами. После этого участники флешмоба перевернут эти листы и сложат фирменную эмблему-бабочку цифрового эфирного телевидения с логотипами 20 федеральных телеканалов, сообщает ТАСС.
В рамках реализации федеральной программы «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009–2018 годы» для россиян после отключения аналогового телевидения останутся бесплатными 20 федеральных каналов. При этом до сих пор не решен вопрос о вхождении региональных телекомпаний в цифровой пакет.
Полностью аналоговое телевидение будет отключено 3 июня 2019 года. Россиянам, в чьих домах стоят старые телевизоры, необходимо будет приобрести специальные приставки для перехода на цифровой формат. Отключение аналогового телевидения в правительстве объяснили отказом от его субсидирования.