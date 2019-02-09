Активистку «Открытой России» Анастасию Шевченко признали политзаключенной
Правозащитный центр «Мемориал» признал политической заключенной активистку «Открытой России» Анастасию Шевченко, которая стала первой фигуранткой уголовного дела об участии в деятельности нежелательной организации
Правозащитный центр «Мемориал» признал политической заключенной активистку «Открытой России» Анастасию Шевченко, которая стала первой фигуранткой уголовного дела об участии в деятельности нежелательной организации.
В заявлении правозащитного центра говорится, что Анастасия Шевченко была лишена свободы из-за своих политических убеждений и «в связи с ненасильственным осуществлением свободы мысли, свободы выражения мнений и информации, свободы мирных собраний и ассоциаций».
Активистку «Открытой России» следственные органы обвиняют в координации дебатов движения в Таганроге и организации «собрания-лекции» накануне выборов в Законодательное Собрание Ростовской области в апреле прошлого года.
Шевченко, по версии властей, участвовала в деятельности нежелательной организации, хотя «Открытая Россия» таковой не является. Нежелательной признана одноименная британская организация, а Минюст официально признал, что у нее нет филиалов в России.
Анастасия Шевченко с 23 января 2019 года находится под домашним арестом, а 31 января скончалась ее старшая дочь-инвалид. Суд около недели откладывал рассмотрение ходатайства защиты активистки, которая просила разрешить ей навестить дочь.