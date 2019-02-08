В России заболеваемость корью выросла в 3,5 раза из-за отказа от прививок
В России увеличилась заболеваемость корью. Роспотребнадзор говорит о том, что за декабрь 2018 года и январь 2019 года корью заболели 2538 граждан. За аналогичный период прошлых годов диагноз корь был подтвержден у 725 человек
В России в 3,5 раза увеличилась заболеваемость корью. Статистика Роспотребнадзора говорит о том, что за декабрь 2018 года и январь 2019 года корью заболели 2538 граждан.
Для сравнения, за аналогичный период прошлых годов диагноз корь был подтвержден у 725 человек, сообщает «Интерфакс».
Напомним, в январе текущего года карантин по кори был введен в двух московских школах - №1797 и №1434. Карантин был введен на 21 день. Непривитых учеников временно отстраняют от занятий, а сотрудников учебных заведений - от работы.
Карантин по кори также введен в Екатеринбурге, где диагноз «корь» выявлен у 23 человек. От учебы отстранены все непривитые школьники и студенты, также дети без прививки не допускаются в дошкольные учреждения.