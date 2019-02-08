Российским паралимпийцам разрешил участвовать в Играх-2020 под национальным флагом
МПК условно восстановил в правах Паралимпийский комитет России после нескольких лет дисквалификации. Решение означает, что российские паралимпийцы могут выступать под национальным флагом на ближайших Паралимпийских играх
Международный паралимпийский комитет условно восстановил в правах Паралимпийский комитет России после нескольких лет дисквалификации. Решение МПК означает, что российские паралимпийцы могут выступать под национальным флагом на ближайших Паралимпийских играх.
Президент международной организации Эндрю Парсон заявил, что Паралимпийский комитет России доказал МПК, что организация в корне изменилась, но этот факт россиянам еще нужно доказать «всему миру».
Российские спортсмены смогут участвовать в Играх-2020 в Токио и Играх-2022 в Пекине при выполнении «очень четких условий». Каких именно, не уточняется.
Напомним, членство Паралимпийского комитета России в МПК было приостановлено в 2016 году после обнародования доклада о государственной поддержке допинга в российском спорте. Паралимпийская сборная России была отстранена от летних Игр-2016 в Рио-де-Жанейро, а на зимних Играх-2018 они выступали под нейтральным флагом.