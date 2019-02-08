Московских автомобилистов начнут штрафовать на «вафельной» разметке с 1 марта
За соблюдением правил проезда «вафельной» разметки будут следить камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД. При этом сам момент нарушения снимут на видео, сообщает Autonews.ru со ссылкой на ЦОДД
В Москве с 1 марта автомобилистов начнут штрафовать за выезд на «вафельную» разметку перед загруженным перекрестком. Чтобы получить штраф, машина должна стоять на ней более 5 секунд.
За соблюдением правил проезда «вафельной» разметки будут следить камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД. При этом сам момент нарушения снимут на видео, сообщает Autonews.ru со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
Стоит отметить, что ввести автоматическую фиксацию нарушения правил проезда загруженных перекрестков столичные власти планировали еще год назад. Тогда «вафельная» разметка была только одна – на Велозаводской улице. Сейчас в Москве новая разметка действует уже на 78 перекрестках. По мнению властей именно там чаще всего возникают пробки.