В Челябинске Пенсионный фонд потребовал от пенсионера вернуть лишние три копейки
В Челябинске пенсионер получил уведомление от регионального управления Пенсионного фонда России (ПФР), в котором говорилось о необходимости вернуть лишние три копейки, ранее начисленные мужчине
В Челябинске пенсионер получил уведомление от регионального управления Пенсионного фонда России (ПФР), в котором говорилось о необходимости вернуть лишние три копейки, ранее начисленные мужчине.
Пользователь портала Pikabu опубликовал копию письма, в котором содержалось требование «в добровольном порядке» вернуть излишек к пенсии, который составил всего три копейки. «Просим возместите», - говорится в письме.
Представитель ПФР объяснил порталу Ura.ru, что по закону «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», если пенсия была выплачена гражданину в размере, превышающем установленный, то образуется излишне выплаченная сумма пенсии.
Примечательно, что отправка письма пенсионеру с требованием вернуть переплаченные три копейки обошлась Пенсионному фонду в 22 рубля.