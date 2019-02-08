В МВД назвали железную дорогу самым криминальным видом транспорта
По данным правоохранительных органов, в 2018 году на транспорте было совершено 36,6 тысячи преступлений. При этом 30 тысяч правонарушений пришлось именно на железнодорожный транспорт
Фото: nevworker.ru
Российскую железную дорогу признали самым криминогенным видом транспорта. Такое заявление сделал начальник ГУ на транспорте МВД России Дмитрий Шаробаров.
По данным правоохранительных органов, в 2018 году на транспорте было совершено 36,6 тысячи преступлений. При этом 30 тысяч правонарушений пришлось именно на железнодорожный транспорт, сообщает РИА Новости.
Г-н Шаробаров отметил, на железнодорожном транспорте правоохранители выявляют больше всего незаконного оружия и наркотиков, чем на других видах транспорта.
В МВД также рассказали о роли служебных собак в раскрытии преступлений на транспорте. Благодаря четвероногим служителям порядка в 2018 года было раскрыто 1,5 тысячи преступлений.