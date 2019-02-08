Меню
Техномир
«Почта России» нашла себя в пиве
Общество
08 февраля 00:23

В МВД назвали железную дорогу самым криминальным видом транспорта

По данным правоохранительных органов, в 2018 году на транспорте было совершено 36,6 тысячи преступлений. При этом 30 тысяч правонарушений пришлось именно на железнодорожный транспорт

В МВД назвали железную дорогу самым криминальным видом транспорта
Фото: nevworker.ru

Российскую железную дорогу признали самым криминогенным видом транспорта. Такое заявление сделал начальник ГУ на транспорте МВД России Дмитрий Шаробаров.

По данным правоохранительных органов, в 2018 году на транспорте было совершено 36,6 тысячи преступлений. При этом 30 тысяч правонарушений пришлось именно на железнодорожный транспорт, сообщает РИА Новости.

Г-н Шаробаров отметил, на железнодорожном транспорте правоохранители выявляют больше всего незаконного оружия и наркотиков, чем на других видах транспорта.

В МВД также рассказали о роли служебных собак в раскрытии преступлений на транспорте. Благодаря четвероногим служителям порядка в 2018 года было раскрыто 1,5 тысячи преступлений.

Материалы по теме
В Москве из-за морозов произошел сбой в движении пригородных электричек
На Казанском вокзале Москвы отключилось электричество. Поезда отправлялись с задержкой
В Анкаре скоростной пассажирский поезд столкнулся с локомотивом
Сейчас на главной
Активистку «Открытой России» Анастасию Шевченко признали политзаключенной
Горячие новости
Активистку «Открытой России» Анастасию Шевченко признали политзаключенной
Правозащитный центр «Мемориал» признал политической заключенной активистку «Открытой России» Анастасию Шевченко, которая стала первой фигуранткой уголовного дела об участии в деятельности нежелательной организации
Авторская колонка
Не будем наблюдать?
Выборы на Украине без российских наблюдателей – это что? Это выборы? Это фарс? Или это вообще не имеет значения? А президент Украины будет легитимен без слов одобрения со стороны российских наблюдателей?
Орехъ Антон
Ипотека против человека
ипотека
Ипотека против человека
Прошлый год стал рекордным на ипотечном рынке страны. Согласно статистике Банка России, в 2018 году россияне взяли кредитов на жилье более чем на 3 трлн рублей, что почти наполовину перекрыло результат 2017 года
В России заболеваемость корью выросла в 3,5 раза из-за отказа от прививок
Горячие новости
В России заболеваемость корью выросла в 3,5 раза из-за отказа от прививок
В России увеличилась заболеваемость корью. Роспотребнадзор говорит о том, что за декабрь 2018 года и январь 2019 года корью заболели 2538 граждан. За аналогичный период прошлых годов диагноз корь был подтвержден у 725 человек
Российским паралимпийцам разрешил участвовать в Играх-2020
Горячие новости
Российским паралимпийцам разрешил участвовать в Играх-2020
МПК условно восстановил в правах Паралимпийский комитет России после нескольких лет дисквалификации. Решение означает, что российские паралимпийцы могут выступать под национальным флагом на ближайших Паралимпийских играх
Народный артист Сергей Юрский скончался в результате остановки сердца
Горячие новости
Народный артист Сергей Юрский скончался в результате остановки сердца
Дочь артиста сообщила, что ее отец скончался в результате остановки сердца. По ее словам, Юрский долго болел и предварительно умер от остановки сердца. Сейчас родственники ждут официального заключения
Московских автомобилистов начнут штрафовать на «вафельной» разметке с 1 марта
Горячие новости
Московских автомобилистов начнут штрафовать на «вафельной» разметке с 1 марта
За соблюдением правил проезда «вафельной» разметки будут следить камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД. При этом сам момент нарушения снимут на видео, сообщает Autonews.ru со ссылкой на ЦОДД
И копейки свои заберите!
Горячие новости
И копейки свои заберите!
В Челябинске пенсионер получил уведомление от регионального управления Пенсионного фонда России (ПФР), в котором говорилось о необходимости вернуть лишние три копейки, ранее начисленные мужчине
В МВД назвали железную дорогу самым криминальным видом транспорта
Горячие новости
В МВД назвали железную дорогу самым криминальным видом транспорта
По данным правоохранительных органов, в 2018 году на транспорте было совершено 36,6 тысячи преступлений. При этом 30 тысяч правонарушений пришлось именно на железнодорожный транспорт
Горячие новости
Основной причиной ранней смертности российских мужчин назвали алкоголь
Министр отметила, что речь в данном случае идет не только о внезапной смерти, но и о «накопительной алкогольной смертности». Под последними подразумеваются циррозы, язвенная болезнь желудка и все осложнения, панкреонекроз и ранняя гипертоническая болезнь
Стукачи в законе
Горячие новости
Стукачи в законе
Российские граждане получат право самостоятельно фиксировать нарушения правил дорожного движения (ПДД). Фото- и видеодоказательства этих нарушений они смогут направлять в правоохранительные органы для составления протокола в отношении водителя
Российским водителям выдают права неустановленного образца
Горячие новости
Российским водителям выдают права неустановленного образца
Новоиспеченные московские автомобилисты, которые не так давно получили водительские удостоверения, рискуют столкнуться с проблемами при общении с сотрудниками ГИБДД или страховыми компаниями
Москва эпидемии не верит
здравоохранение
Москва эпидемии не верит
Во второй половине декабря прошлого года в ряде детских садов Москвы произошло массовое заболевание детей. Десятки малышей были госпитализированы, некоторые дошкольные учреждения были закрыты на карантин. Официальная причина, которую озвучивали власти, распространение ОРВИ
Горячие новости
Изоляция российского интернета обойдется бюджету минимум в 1,8 млрд рублей
Реализация законопроекта сенатора Андрея Клишаса об изоляции российского сегмента интернета обойдется федеральному бюджету минимум в 1,8 млрд рублей. Эти средства внесены уже в проект бюджета на 2019-2021 гг
Повышение НДС до 20% за месяц разогнало инфляцию до 5%
Горячие новости
Повышение НДС до 20% за месяц разогнало инфляцию до 5%
В России в начале января уровень инфляции достиг 5%, хотя еще в декабре он оценивался в 4,3%. Ускоренный рост цен обусловлен повышением НДС и индексацией тарифов на услуги ЖКХ, проезд в общественном транспорте и др.
Google договорилась с Роскомнадзором об удалении из выдачи запрещенных сайтов
Горячие новости
Google договорилась с Роскомнадзором об удалении из выдачи запрещенных сайтов
Поисковая система Google достигла договоренностей с Роскомнадзором об удалении из выдачи ссылок на запрещенные в России сайты и материалы
Не выбрасывай, я съем!
Горячие новости
Не выбрасывай, я съем!
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов предложил принять меры, которые бы поощряли крупные супермаркеты к бесплатной раздаче гражданам продуктов с заканчивающимся сроком годности
Квартира стоимостью в целое состояние
Горячие новости
Квартира стоимостью в целое состояние
Фонд борьбы с коррупцией обнаружил у главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова квартиру, стоимость которой оценили в 5 млрд рублей. Эта квартира располагается в доме, построенном на месте гостиницы «Москва» в центре столицы