Основной причиной ранней смертности российских мужчин назвали алкоголь
Министр отметила, что речь в данном случае идет не только о внезапной смерти, но и о «накопительной алкогольной смертности». Под последними подразумеваются циррозы, язвенная болезнь желудка и все осложнения, панкреонекроз и ранняя гипертоническая болезнь
Основной причиной высокой смертности российских мужчин является алкоголь. Из-за злоупотребления спиртным гибнет 70% представителей сильного пола, сообщила глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова.
Министр отметила, что речь в данном случае идет не только о внезапной смерти, но и о «накопительной алкогольной смертности». Под последними подразумеваются циррозы, язвенная болезнь желудка и все осложнения, панкреонекроз и ранняя гипертоническая болезнь, сообщает РИА Новости.
На сегодняшний день показатель смертность мужчин трудоспособного возраста в России составляет 735 случаев на 100 000 человек, что почти в три раза выше аналогичного показателя среди женщин (230 случаев на 100 000 человек).
Вероника Скворцова сообщила РИА Новости, что задача ее ведомства состоит в снижении уровня смертности женщин до 180 случаев на 100 000 человек к 2030 году, а у мужчин - до 560-580 случаев на 100 000 человек. Средняя продолжительность жизни россиян должна вырасти до 80 лет за счет существенного снижения предотвратимой смертности.