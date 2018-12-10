Учителям и врачам разрешат принимать в подарок только цветы и канцелярские товары
На рассмотрение Госдумы РФ внесен правительственный законопроект, который распространяет действующие антикоррупционные стандарты на учителей, врачей и сотрудников других организаций
На рассмотрение Госдумы РФ внесен правительственный законопроект, который распространяет действующие антикоррупционные стандарты на учителей, врачей и сотрудников других организаций, которые финансируются из бюджета.
Отметим, что антикоррупционные стандарты сейчас касаются только федеральных служащих. Согласно Гражданскому кодексу, работникам культуры, образования, здравоохранения нельзя дарить подарки, стоимость которых превышает три тысячи рублей.
Глава департамента развития государственной службы Минтруда Дмитрий Баснак сообщил РИА Новости, что педагогам и врачам запретят принимать какие-либо подарки кроме цветов и канцелярской продукции.
В случае принятия законопроекта сотрудники учреждений здравоохранения и образования обязаны будут сообщать работодателю о возникновении конфликта интересов, а также о фактах склонения к коррупции.