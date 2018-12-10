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10 декабря 10:41

ФАС и военная прокуратура проверят поставщика продуктов для нужд Росгвардии

ФАС по обращению ФСБ возбудила дело в отношении компании-поставщика продовольствия для нужд Росгвардии. Поводом для разбирательства стала информация о поставках продуктов по завышенным ценам.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по обращению ФСБ возбудила дело в отношении компании-поставщика продовольствия для нужд Росгвардии. Поводом для разбирательства стала информация о поставках продуктов по завышенным ценам. Одновременно проверку будет проводить и Главная военная прокуратура.

В ФАС России сообщили РБК, что обращение ФСБ поступило к ним под грифом «Для служебного пользования», поэтому комментировать служба расследование в отношении поставщика продуктов для Росгвардии не будет.

В свою очередь в заявлении ФСБ говорится, что единственный поставщик и его подрядчики «незаконно завысили цену на продукцию, фактически выступив в качестве торгового посредника». Общая стоимость заключенных госконтрактов на поставку продовольствия составила 8 млрд рублей, из которых 4,7 млрд рублей Росгвардия уже выплатила.

С конца 2017 года единственным поставщиком продовольствия для Росгвардии является предприятие «Дружба народов». Минувшим летом Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал расследование, в котором говорится о закупке продуктов питания для нужд Росгвардии по завышенным ценам. По данным боров с коррупцией, комбинат «Дружба народов» получил эксклюзивное право поставлять продукцию ведомству Виктора Золотова «без каких-либо конкурсов и конкуренции», а через несколько месяцев компания подняла цены в два-три раза.

Виктор Золотов в ответ на публикацию антикоррупционного расследования о нарушениях при госзакупках в его ведомства вызвал Алексея Навального на дуэль и пообещал «сделать из него отбивную».

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