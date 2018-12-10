Главу МВД России Владимира Колокольцева обвинили в нарушении закона «О полиции»
Глава МВД России Владимир Колокольцев принял участие в съезде «Единой России». Теперь правозащитники пытаются привлечь его к ответственности за нарушение федерального закона «О полиции»
Глава МВД России Владимир Колокольцев принял участие в съезде «Единой России», который состоялся в Москве 7-8 декабря. Теперь правозащитники пытаются привлечь его к ответственности за нарушение федерального закона «О полиции».
Паблик «Омбудсмен полиции» сообщается, что закон «О полиции» запрещает сотрудникам правоохранительных органов принимать участие в деятельности политических партий. Съезд партии является политической деятельностью.
В свою очередь глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков напомнил, что в 2011 году официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин участвовал в праймериз Общероссийского национального фронта (ОНФ), нарушив запрет участвовать в работе общественных организаций сотрудникам СКР.