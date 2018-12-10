В России число коррупционных преступлений выросло на 10%
По данным Генпрокуратуры, брать и давать взятки россияне по итогам 2018 года стали на 10% чаще, чем в прошлом году. Рост коррупции зафиксирован в Москве, Московской области и Краснодарском крае
Фото: obzor.io
В России стали чаще давать и брать взятки хотя чиновники регулярно рапортуют о принятии новых антикоррупционных мер.
По данным Генпрокуратуры, брать и давать взятки россияне по итогам 2018 года стали на 10% чаще, чем в прошлом году. Рост коррупции зафиксирован в Москве, Московской области и Краснодарском крае.
Всего было зарегистрировано 3 171 случай получения взятки и 2 251 случай дачи взятки должностному лицу. К ответственности за коррупционные преступления в текущем году было привлечено около 7 тысяч человек. Из них 790 сотрудников полиции, 600 управленцев в частных компаниях, 500 чиновников в органах местного самоуправления и 495 военнослужащих, сообщает РБК.