Основательница Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева скончалась в возрасте 91 года
В Москве в минувшую субботу скончалась правозащитница и одна из основателей Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева
В Москве в минувшую субботу скончалась правозащитница и одна из основателей Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева. Она ушла из жизни в возрасте 91 года.
Известная правозащитница скончалась в московской ГКБ №15, куда она была госпитализирована некоторое время назад.
Глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов сообщил, что последнее время Людмиле Алексеевой было все сложнее справляться с болезнью. При этом правозащитница до последнего не оставляла свою работу.
Людмила Алексеева занимала должность председателя Московской Хельсинкской группы с 1996 года. Сама организация была создана в 1976 году.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Людмилы Алексеевой и отметил ее вклад в становление в гражданское общество в России.