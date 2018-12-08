Ярославские власти заплатят 3 млн рублей за выступление Мота в Новый год
В Новый год в Ярославле состоится шоу «Мандариновое настроение» с участием разных артистов и творческих коллективов. Помимо Мота в новогоднюю ночь выступит группа «Республика»
Ярославские власти потратят 3 млн рублей на выступление артиста лейбла Black Star Матвея Мельникова (Мот) в новогоднюю ночь. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.
В Новый год в Ярославле состоится шоу «Мандариновое настроение» с участием разных артистов и творческих коллективов. Больше всего чиновникам придется потратить на выступление Мота – целых 3 млн рублей. В тендерной документации имя Матвея Мельникова не упоминается, но на сайте Black Star есть информация о его выступлении в Ярославле на Советской площади 31 декабря. Артист должен выступать не менее 45 минут, сообщает издание «7x7» со ссылкой на сотрудников ярославского штаба Алексея Навального.
Помимо Мота в новогоднюю ночь выступит группа «Республика». Их гонорар составит 902 тысячи рублей за 50-минутный концерт.
Еще в 2,5 млн рублей из бюджета обойдется монтаж сцены, освещение, звук и видеооборудование. Контракт на эти работы получила московская компания «Джемтэк».
В сумме организация шоу «Мандариновое настроение» обойдется примерно в 6,5 млн рублей. Посетить мероприятие пообещал мэр Ярославля Владимир Волков. Градоначальник поздравит граждан с Новым годом бесплатно.