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08 декабря 01:20

Экс-главу Российского авторского общества арестовали по делу о хищении 730 млн рублей

Правоохранительные органы возбудили новое уголовное дело в отношении бывшего главы РАО Сергея Федотова, который в 2017 году был осужден за мошенничество, но уже вышел на свободу

Фото: tvc.ru

Правоохранительные органы возбудили новое уголовное дело в отношении бывшего главы Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова, который в 2017 году был осужден за мошенничество, но уже вышел на свободу.

Тверской райсуд Москвы в пятницу вечером удовлетворил ходатайство следствия об аресте Сергея Федотова. Ему инкриминируют хищение 730 млн рублей.   

По данным «Интерфакса», в рамках данного дела задержаны бывший начальник департамента по реализации гонораров РАО и заместитель гендиректора организации, имена которых не называются. Суд отправил подозреваемых под домашний арест.

По делу о хищениях следователи провели обыски по 32 адресам и добросили 20 человек.

Напомним, в 2017 году экс-глава РАО Сергей Федотов был осужден по делу о мошенничестве с имуществом организации с ущербом в размере 300 млн рублей. В июне Федотову назначили наказание в виде 1,5 колонии, но в декабре он вышел на свободу по УДО.

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