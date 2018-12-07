Астраханский депутат попытался месяц прожить на 10 тысяч рублей. Не получилось
Депутат астраханской областной думы Петр Кириллов в качестве эксперимента в течение месяца не тратил больше прожиточного минимума, установленного в регионе. Народный избранник отметил, что из-за этого ему пришлось отказался от развлечений, спорта и даже оплаты услуг ЖКХ
Депутат астраханской областной думы Петр Кириллов в качестве эксперимента в течение месяца не тратил больше прожиточного минимума, установленного в регионе. Народный избранник отметил, что из-за этого ему пришлось отказался от развлечений, спорта и даже оплаты услуг ЖКХ.
«В целом я не могу себе ничего позволить, даже чашки кофе в любом из местных кафе. Она будет стоить столько, сколько я трачу на питание за целый день», - рассказал Петр Кириллов, слова которого приводит «Интерфакс»
За время эксперимента депутат ни разу не сходил в кинотеатр и не смог счета за коммунальные услуги. Чтобы уложиться в бюджет, каждый день Кириллов тратил на питание не более 150 рублей и в итоге «ходил голодным» и похудел на 4 кг.
В Астраханской области прожиточный минимум установлен на уровне 10 тысяч 126 рублей. Из них 4 тысяч 670 рублей – это минимальный продуктовый набор.
Напомним, ранее депутат Саратовской области Николай Бондаренко пытался месяц питаться на 3,5 тысячи рублей (размер продуктовой корзины в регионе) и после эксперимента потребовал повысить прожиточный минимум до 20 тысяч рублей.