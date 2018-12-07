В Следственном комитете появился детектор определения лжи по глазам
В распоряжении сотрудников Следственного комитета России появился «детектор лжи», который позволяет по глазам определить честность проверяемого. Аппарат создан на основе айтрекера (EYE-tracking), который отслеживает двигательную активность глаз
В распоряжении сотрудников Следственного комитета России появился «детектор лжи», который позволяет по глазам определить честность проверяемого. Аппарат создан на основе айтрекера (EYE-tracking), который отслеживает двигательную активность глаз.
«Детектор лжи по глазам» начали использовать в США в 2018 году, но затем эту технологию закрыли. В СКР создали собственную программу определения вранья по глазам. Во время проверки на полиграфе эксперт исследует реакцию глаз, а их движения считываются инфракрасными камерами, сообщают «Известия».
Следователи говорят, что теперь проверка на полиграфе занимает меньше времени и стала более эффективной.
«Детектор лжи по глазам» имеет два противопоказания. Это полная слепота и критически низкий интеллект.